İran'dan ABD'ye bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakın çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden'ın bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakmasını istedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana'daki müzakereleri devam ettirmek istediklerini ve bunun için heyeti oluşturduklarını belirten Abdullahiyan, "Müzakereler konusunda ciddiyiz ve masaya geri döneceğiz. Amerikalılar farklı kanallardan benimle görüşmek istedi. ABD'liler gerçekten niyetliyse bloke edilen mali kaynaklarımızdan 10 milyar doları serbest bıraksın. Joe Biden, Donald Trump'tan farklıdır diyebilmemiz için bir adım atılmalıdır. Biden'ın niyeti ciddiyse öncelikle bunun ciddi göstergeleri olmalıdır. Bunlardan biri de en azından 10 milyar dolarımızı serbest bıraksın." ifadelerini kullandı.

İran ekonomisini ve dış siyaseti nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını dile getiren Abdullahiyan, "Biden hem Trump'ın yöntemlerini kabul etmediğini söylüyor hem de onun gibi yapıyor. Biden, Trump gibi yaptırım uygulamayacağını ifade ediyor ancak 1600 yaptırım kalemi ile müzakere masasına gelmek istiyor." diye konuştu.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA VE MÜZAKERELER

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5 1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere haziran sonunda ara verilmişti. Bu sırada İran'da önceki hükümetin aksine Batı'ya mesafeli ve nükleer anlaşmanın ülkeye fayda sağlamadığını savunan muhafazakarların oluşturduğu hükümet göreve başlamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Tahran'a görüşmelere dönme çağrısı yaparken İranlı yetkililer, görüşmelerin ne zaman başlayacağına dair net tarih vermiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.