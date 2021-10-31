DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Jüpiter'in uydusu Europa hakkında heyecan verici gelişme
Türkiye'nin zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı
NASA şaşkın: Küçük bir asteroid dünyaya yakın geçti
Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu: Görüşme kaç dakika sürecek?
Film seti cinayetine karışan oyuncu Alec Baldwin sessizliğini bozdu
Hamas: Kudüs'te en önemli rolü Türkiye oynuyor
10 il için kuvvetli yağış uyarısı
AK Partili Ünal: Biz sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız
En çok değer kaybeden akıllı telefonlar belli oldu
İran'dan gündemi sarsacak iddia
İran'dan ABD ve İsrail'e siber saldırı suçlaması
Rus Pravda’dan Bayraktar TB2 itirafı: 45 günde Ermeni savunmasını kırdı
AKM'nin açılışına davet edilmeyen Zuhal Olcay'dan hükümete tepki
AFAD 1749 personel alacak: İşte başvuru şartları
Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: 'Eğer birliktelik olmazsa...'

TIMETURK / DÜNYA / İran'dan ABD ve İsrail'e siber saldırı suçlaması

İran'dan ABD ve İsrail'e siber saldırı suçlaması

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, ülkenin benzin sistemini kilitleyen siber saldırının ABD ve İsrail tarafından yapıldığını ileri sürdü.

2 Saat Önce
2021-10-31 09:30:06
İran'dan ABD ve İsrail'e siber saldırı suçlaması

Celali, devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki benzin sistemini kilitleyerek istasyonların önünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açan siber saldırıyla ilgili konuştu.

Yapılan istihbarat analizlerine göre benzin sistemine yapılan siber saldırının yabancı bir ülke, ABD ve İsrail tarafından yapıldığını ileri süren Celali, şöyle devam etti:

"Siber saldırı ara yazılım bölümünde gerçekleştiği ve oldukça karmaşık olduğu için temizlenmesi çok zor. Bu demir yolu ve limana yapılan saldırı ile benzerlik arz ediyor. Bize göre bu saldırı kesin olarak ABD ve Siyonistlerin vasıtasıyla yapılmıştır."

İran'da 26 Ekim'de benzin dağıtım sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle akaryakıt hizmeti verilememiş ve istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının "ne ilk ne de son" olduğunu belirterek, yetkililerden buna hazırlıklı olmalarını istemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş