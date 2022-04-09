DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Demet Akbağ 40 yıllık sahne yolculuğunu anlattı
Bakan Kurum ''ramazan müjdesi'' diyerek duyurdu
Arsenal - Brighton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
'Makedonya'da Türk yok' diyen politikacıya tepki yağdı
ABD, Ukrayna'ya yardım eden Slovakya'ya patriot gönderiyor
Evreni anlamamızı sağlayan en önemli fizik modellerinden biri 'sallantıda'
İsrail askerlerinden Cenin Mülteci Kampı'na baskın: Ölü ve yaralılar var
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması
İran'dan ABD'li üst düzey 24 isme yaptırım
Kenya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Pakistan Başbakanı Han'dan flaş çıkış
Ukrayna'dan ''tahliye'' açıklaması: 10 insani koridor açıldı
Vanspor FK - Somaspor maçını canlı izle! 3. Lig
'Beyaz Saray, Putin'in bir sonraki büyük zaferinden korktu'
Hamidiye su damacana fiyatı 2022 | Hamidiye su zam mı geldi? Damacana fiyatı ne kadar oldu?

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

BURSA

19:42

05:00
19:42
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:27

04:46
19:27
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:10

04:30
19:10
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:53

04:12
18:53
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:41

04:08
18:41
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

ANKARA

19:27

04:46
SAHUR
19:27
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / İran'dan ABD'li üst düzey 24 isme yaptırım

İran'dan ABD'li üst düzey 24 isme yaptırım

İran, 'terörizm ve insan hakları ihlalleri' gerekçesiyle 24 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

1 Saat Önce
2022-04-09 14:57:34
İran'dan ABD'li üst düzey 24 isme yaptırım

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki terör eylemleriyle ve insan haklarıyla mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de Ocak 2021'de dahil edildiği yaptırım listesinin güncellendiği" belirtildi.

Yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesine, eski CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross, eski Hazine Bakanı Jacob Joseph Lew ve Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin de aralarında olduğu 24 üst düzey askeri ve sivil Amerikalı yetkili eklendi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan Amerikalı yetkililerin "İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını organize etmek, uygulamak ve terör örgütlerini finanse etmekle birlikte İsrail'in özellikle Filistin halkına karşı sürdürdüğü bölgedeki baskıcı eylemlerinde rolü olduğu" suçlamasında bulunuldu.

İran, daha önce de başta eski ABD Başkanı Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, eski CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie gibi üst düzey Amerikalı yetkilileri, "İranlı General Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal etmek" gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş