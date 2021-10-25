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İran’dan AB’ye çağrı: ABD’den etkilenmeyin

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 'bağımsız hareket etmeleri' ve 'ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri' çağrısında bulundu.

1 Saat Önce
2021-10-25 18:09:21
İran’dan AB’ye çağrı: ABD’den etkilenmeyin

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Belçika, Finlandiya ve İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.

Reisi, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını ancak AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerine uymadığını savunarak, "AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli. AB ve Avrupalı ülkelerin, stratejik bağımsızlık konusunda ilerleme kaydetmelerini ve ABD'nin yayılmacı politikalarından uzak durmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reisi ayrıca AB ülkelerinden "ABD'nin Avrupa'yı nüfuz alanı olarak göreceği şekilde hareket etmemelerini" istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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