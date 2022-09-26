İran'daki protestoların simge isimlerinden Necefi kurşunlanarak öldürüldü
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan gösterilerde Hedis Necefi güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.
2022-09-26 09:46:14
sosyal medyada protestoların simge isimlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Hedis Necefi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 6 kurşunla hayatını kaybetti. Necefi, eyleme katılmaya hazırlanırken saçlarını bağladığı videoyla sosyal medyada tanınmıştı.
Muhaliflere ait İranWire haber sitesinin bildirdiğine göre, 21 Eylül'deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Hedis Necefi, ilçedeki Kaim Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı. .
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