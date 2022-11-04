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İran'daki protestocuları ABD mi örgütlüyor? Biden'dan kritik açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, İran'da yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

11 Saat Önce
2022-11-04 11:07:54
İran'daki protestocuları ABD mi örgütlüyor? Biden'dan kritik açıklama

ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki eylemlere değindi.

Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi.

Biden'ın bu sözleri "İran'daki protestocuları ABD mi örgütlüyor?" sorularını akıllara getirdi. .

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