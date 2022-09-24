İran’daki olaylarda son durum nedir?

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani, çeşitli nedenlerden ötürü vefat etti. Mahsa Amani vefatı sonrasında İran’da başörtü karşıtlığına dair protestolar başladı. Şu anda İran'da son durum nedir? İşte İran protestolarına dair detaylar...

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani, çeşitli nedenlerden ötürü vefat etti. Mahsa Amani vefatı sonrasında İran'da başörtü karşıtlığına dair protestolar başladı. Peki İran'da son durum nedir? İran'da protestolarda son dakika neler yaşanıyor? İşte detaylar…

İran'da ne oldu?

Başkent Tahran'da 13 Eylül tarihinde halk arasında 'ahlak polisi' olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından kurallara riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amani'nin 16 Eylül'de vefat etmesi ülke genelinde infiale yol açtı.

İran'da Mahsa Amani öldükten sonra rejime yönelik binlerce kişi tarafından protestolar gerçekleşti.

İran'da protestoların son durumu nedir?

Devlet yetkilileri tarafından kesin ölü sayısını açıklamazken, TV kanallarından eylemler sırasında şu ana kadar 35 kişinin öldüğü bildirildi.

Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları atıldı. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İran'da protestolar devam ediyor mu?

Başkentin Mutaharri, Settarhan ve Sadıkiye bölgelerinde birçok kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Araç sahipleri de korna çalarak protestoculara destek verdi.

Güvenlik güçleri gündüz saatleri itibariyle şehrin belirli noktalarında güvenlik önermeleri aldı. Daha önce Veliasr Meydanı ve Keşaverz Bulvarı çevresinde alınan önlemler bugün genişletilerek Cihat Meydanı'na kadar ulaştı.

Motorlu devriyelerin ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra sivil giyimli kişilerin de alınan tedbirlerde görev aldığı görüldü.

Gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Göstericiler çöp konteynerlerini yakıp barikat kurarken güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

Elon Musk'tan İran'daki göstericilere destek

İran'da güvenlik nedeniyle internete ve sosyal medyaya erişimin kesilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk ise, uydu internet hizmeti Starlink'in İran'da aktif hale getirileceğini duyurdu. .