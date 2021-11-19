DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM: Afganistan'da en az 18,8 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya
FETÖ'cü binbaşılara kapıyı polis açtı!
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Adı ‘Japon mantarı’ oldu; Toros mantarlarına Japonlardan büyük ilgi
ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
Mossad'da sarsıntı: Üst düzey istifalar ne anlama geliyor?
Pekmez limon karışımıyla daha kolay zayıflayabilirsiniz
Biden, yetkilerini Başkan Yardımcısına devrediyor
THY uçuş planını güncelledi
Kantaron yağıyla cildinizi beyazlatabilirsiniz
Kurulan şirket sayısı azaldı; il il açıklandı
Gül hastalığı neden oluşuyor?
TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

TIMETURK / DÜNYA / İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 artarak 128 bin 734'e yükseldi.

21 Dakika Önce
2021-11-19 18:32:58
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 bin 784 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 893'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 69 bin 559'a çıktığı ülkede, 100 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 734 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 431 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 383 bin 179 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 44 milyon 51 bin 743 kişiye ikinci dozu, 705 bin 196 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 101 milyon 140 bin 118 doz aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş