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İran'da silahlı saldırı! Bir binbaşı hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir binbaşı aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2022-05-28 09:42:37
İran'da silahlı saldırı! Bir binbaşı hayatını kaybetti

İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, dün gece Binbaşı Abbas Rah Encam adlı binbaşının aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Tahiri, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini kaydetti. .

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