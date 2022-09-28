İran'da Rafsancani'nin kızı göstericileri kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin İran'daki protestolarda 'göstericileri kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre; Haşimi, göstericileri sokak protestolarına teşvik ettiği için bir güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındı. Haberde, aynı zamanda kadın hakları aktivisti olan Haşimi'nin hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığı belirtilmedi.

Ülkede 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylarda 'ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulunduğu' gerekçesiyle kısa bir süre tutuklu kalan Haşimi, 17 Eylül'de Mahsa Amini'nin ölümünden sonra 'Clubhouse' adlı sosyal medya platformunda yaptığı bir konuşmada, 'İran'ın mahkumlara muamelesinin İsrail'den daha kötü olduğunu' söylemişti.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı. .