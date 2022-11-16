İran'da protestolar devam ediyor! Göstericiler bir albayı öldürdü

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolar şiddetini artırarak devam ediyor. İran’dan yapılan açıklamada bir albayın göstericiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Bukan kentindeki gösteriler sırasında Resa Elmasi adlı bir albay vurularak öldürüldü. İranlı albayın, 'kimliği belirsiz isyancılar' tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle' gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde protestolar başladı. İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 326 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. .