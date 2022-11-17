İran’da polislere 2 ayrı silahlı saldırı: 7 ölü, 13 yaralı

İran’da güvenlik güçlerine aynı gün düzenlenen 2 ayrı saldırıda 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İran'ın İsfahan eyaletinde kimliği belirlenemeyen 2 motosikletli güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederen 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bu olayın hemen ardından için yerel saatle 19.00'da yine 2 motosikletli emniyet güçlerine Kalaşnikof'la ateş açmış, saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve orada da hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ülkede büyük bir protesto dalgasının başlamasına neden oldu. Haftalardır süren protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. .