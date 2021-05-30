İran'da PKK/PJAK mensupları arasında çatışma

İran'ın Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kentinde güvenlik güçleriyle PKK/PJAK arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü açıklandı.

İran'ın Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamayı Mehr Haber Ajansı yayımladı.

Açıklamada, "Gece saatlerinde, Piranşehr kentinde sınırdan geçmeye çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.