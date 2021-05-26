İran'da petrokimya tesisinde patlama: 1 kişi öldü
İran'ın güneyindeki Buşer eyaletine bağlı Aseluye ilçesindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
İran'da Aseluye petrokimya bölgesinin 1'inci bölümünde yer alan Demavend Enerji Şirketi'ne ait İntihab Petrokimya Tesisi'nde patlama meydana geldi.
Oksijen nakleden boru hattındaki kaynak çalışmaları esnasında meydana gelen patlamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Patlama nedeniyle bölgede büyük bir sesin duyulduğu ve gökyüzüne yükselen dumanların etraftan görüldüğü belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)