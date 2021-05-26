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İran'da petrokimya tesisinde patlama: 1 kişi öldü

İran'ın güneyindeki Buşer eyaletine bağlı Aseluye ilçesindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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26.05.2021 19:14:09
İran'da petrokimya tesisinde patlama: 1 kişi öldü

İran'da Aseluye petrokimya bölgesinin 1'inci bölümünde yer alan Demavend Enerji Şirketi'ne ait İntihab Petrokimya Tesisi'nde patlama meydana geldi.

Oksijen nakleden boru hattındaki kaynak çalışmaları esnasında meydana gelen patlamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Patlama nedeniyle bölgede büyük bir sesin duyulduğu ve gökyüzüne yükselen dumanların etraftan görüldüğü belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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