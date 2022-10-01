İran’da neler oluyor? Şia zulmüne karşı Sünni başkaldırı mı terör saldırısı mı?

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Zahidan’da cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tahran resmi medyası olayı “terör saldırısı” olarak aktarırken, bölgedeki Sünni halk protestoların sebebini, Çabahar Emniyet Müdürü Albay İbrahim Küçükzay'ın, 15 yaşındaki Beluç bir kıza tecavüz etmesi olarak açıkladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, “Zahidan'ı güvensiz hale getirmek için önceden meydana gelen teröristler ve isyancıların karakola ve meydandaki halka ateş açtığı” belirtildi. IRNA, bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda toplam 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurdu.

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, “Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi.” dedi.

RESMİ İRAN KAYNAKLARI NE DİYOR?

İranlı yetkili, “Karakoldaki polisler hemen teröristlere ateş ederek karşılık verdi ve çok sayıda terörist öldürüldü. Saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaş da yaralandı.” ifadelerini kullandı. IRNA'ya göre, ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, “Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır.” dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, dün öğle saatlerinde kentte Sünnilere ait bir cami ve polis karakolunun yakınında bulunan Razi Caddesi'nde toplanan kalabalığa, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını duyurdu.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti. IRNA ise saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de bir otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığını aktarmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü.

BELUCİSTAN'DAKİ HALK NE DİYOR?

Peki olaya ilişkin alternatif rivayet ne diyor?

Dün Cuma namazının ardından, İran'ın Sistan Belucistan bölgesindeki Sünni Beluçlar, İran rejimine karşı sokaklara döküldü. Mepanews'in aktardığına göre; Protestoların sebebi, İran rejimine bağlı Çabahar şehri Emniyet Müdürü Albay İbrahim Küçükzay'ın, 15 yaşındaki Beluç bir kıza tecavüz etmesi olarak açıklandı. Küçükzay'ın bir cinayet soruşturmasında MahuBeluç isimli küçük kızı sorgulama bahanesiyle karakola götürdüğü ve burada kendisine tecavüz ettiği ifade edildi.

Eylül ayı başında yaşanan olayı, bölgedeki Sünnilerin liderlerinden Mevlevi Abdulhamid de doğrulamıştı. İran rejimince gerçekleştirilen bu saldırının üzeri örtülmüş ve olay soruşturulmamıştı.

Olayın ardından başlayan protestolar dün zirveye ulaştı ve cami çevresinde yaşanan olaylar patlak verdi. Cuma namazı sonrasında başta Zahedan olmak üzere çeşitli şehirlerde Sünni Beluçlar sokaklara döküldü. Bölgedeki Sünnilerin aktardığına göre; İran rejimine bağlı güçler protesto gösterilerine katılan Sünni halka ateş açtı. Belucistan bölgesi uzun süredir İran rejiminin Sünni halka yönelik ihlalleriyle anılıyor. .