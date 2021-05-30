DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu
Türkiye'yi el sanatında öne çıkaran ürünler
Küresel liderler 'HeForShe' hareketinin 5 yılını değerlendirdi
MÜSİAD, 95 ülkedeki ekibini yatırımcı avına çıkaracak
Turkcell’in fiber internetiyle tanışan yeni il Kahramanmaraş oldu
VakıfBank’ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu
Filistin lideri Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı'yla görüştü
İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus’un Kiev’den gelen ilk uçuşunu karşıladı
“OPET’se Fark Eder” reklam kampanyasına Effie’den bronz ödül
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na 'Onur Ödülü”
Atak helikopterleri dostu-düşmanı ASELSAN'la tanıyacak
Türkiye'de koronavirüs vakaları 7 binin altında geriledi
Ticaretin bel kemiği 'esnaflar'
İran'da Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran'da Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin görevinden alındığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 20:11:02
İran'da Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından onaylanan Himmeti, Bakanlar Kurulunca görevden alındı.

Himmeti'nin tüm yetkilerinin Merkez Bankası Başkan Vekili Ekber Kemicani'ye verildiği aktarıldı.

Himmeti, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Veliyullah Seyf'in yerine Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı. ​​​​​​​

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, AKK tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında yer almayı başarmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş