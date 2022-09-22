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İran'da Mahsa Emini isyanı; 6. gün

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler 6. gününe girerken bazı kentlerde protestocular polis araçları ve ambulansları ateşe verdi.

5 Saat Önce
2022-09-22 13:48:19
İran'da Mahsa Emini isyanı; 6. gün

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre ülkenin birçok il, ilçe ve kasabasına yayıldı.

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Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zincan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, dün gece Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd ilçesindeki bir polis karakoluna saldıran göstericiler, karakolu ateşe verdi. Görüntülerde ayrıca Bender Abbas kentindeki bir din okulunun da kundaklandığı görüldü.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Pedram Pakayin, hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında bilgi vermeden ülke genelindeki olaylar sırasında 61 ambulansın göstericiler tarafından tahrip edildiğini veya yakıldığını açıkladı. Sosyal medyadaki aktivistler gözaltına alınan göstericilerin ambulanslarla taşındığı için göstericilerin ambulansları hedef aldığını savunuyor.

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Ülkede dün gece sosyal medya ağlarına getirilen kısıtlamalara rağmen protesto dalgası genişliyor. Gösterilerde ölü, yaralı ve tutuklananların sayısı konusunda hala kesin bir bilgi olmasa da yetkililerin farklı zamanlarda yaptığı açıklamalara göre, şimdiye kadar 2'si güvenlik görevlisi en az 9 kişi, şiddete dönüşen protestolar sırasında hayatını kaybetti. Yetkililer, protestocuları güvenlik güçlerinin vurduğunu yalanlayarak, silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor.

"Gösterilerde 3 Besic üyesi öldürüldü"

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İranlı yetkililer, Meşhed, Tebriz ve Kazvin kentlerindeki gösterilerde rejim yanlısı 3 Besic üyesinin göstericiler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Meşhed kentinde Muhammed Resul Dust Muhammedi adlı Besic üyesinin motosikletli bir grubun bıçaklı saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

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Muhalif kaynaklar ise gösterilerdeki can kaybının çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinde gösterilerle ilgili yayınlanan haberde, polis ve güvenlik güçlerine, "suçlulara asla taviz vermemeleri" çağrısında bulunuldu.

AFP

Öte yandan uluslararası bilgisayar korsanları (Hacker) grubu Anonymous'un Twitter hesabından, İran hükümetine tepki olarak, ülke genelindeki 300'den fazla güvenlik kamerasına siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

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Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı. AA .

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