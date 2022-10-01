İran'da Mahsa Amini için şarkı yazan sanatçı gözaltına alındı

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası sosyal medya hesabından “Beraye” isimli parçayı yayınlayan sanatçı Şervin Hacıpur gözaltına alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre sanatçı Şervin Hacıpur gösterilere destek mesajı yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hacıpur, gösterilerle alakalı olarak "Beraye" (İçin) adlı şarkısını sosyal medyada yayınlamış, şarkısı kısa süre içinde milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştı.

Şarkısında toplumsal sorunlara değinen Hacıpur'un gözaltına alınması sonrasında Türkiyeli sanatçılar da dahil olmak üzere birçok ünlü isim "Beraye" şarkısını şahsi hesaplarına paylaşarak destek mesajı verdi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, 24 Eylül'de İran'dan ayrılan sunucu ve yönetmen Mehran Mudiri, dün sabah ülkeye dönüş yaptı ve varışta pasaportuna el konuldu.

Haberde gözaltına alınan Mudiri'nin geçtiğimiz günlerde protestoculara destek veren bir video yayınlayarak ülkede “gösterileri kışkırttığı” öne sürüldü.

Daha önce de milli futbol takımının eski oyuncusu Hüseyin Mahini ile gazeteci Elahe Muhammedi'nin "gösterileri kışkırtmak" gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini söylemişti.

İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de 27 Eylül'de "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesine göre, protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Emini'nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de tutuklandı. .