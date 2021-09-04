DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yunanistan, 50 Suriyeli göçmeni ıssız bir adaya bırakarak ölüme terk etti
Tasarruf ettiren atasözleri
Azerbaycan'dan Rusya'nın 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ifadesine tepki
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 110 bini aştı
Ütü ve ısıtıcıdan fatura düşer mi?
ABD yönetimi Afganistan'da insani yardım için hükümet yerine BM ve diğer yardım ajanslarını fonlayacak
Türk tıbbi cihazları 'bağımlılığa pansuman'
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 647 bin 593'e çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 946 bini geçti
MSB: Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
Hairbysam: London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet
Covid-19 geçirenlerde rastlandı! Kritik uyarı: Mutlaka kontrol ettirin
ÇSGB Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat kimdir?
Erdoğan: Rize'nin 70 yıllık hayali gerçek oldu

TIMETURK / DÜNYA / İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 110 bini aştı

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 110 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 515 artarak 110 bin 64'e yükseldi.

1 Saat Önce
2021-09-04 20:46:31
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 110 bini aştı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 404 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 479'u hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 103 bin 537'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 515 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 64 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 744 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 340 bin 385 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 502 bin 679 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplamda 28 milyon 843 bin 64 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Buna göre son haftalarda 300'ün üzerinde seyreden kırmızı kategorideki şehirlerin sayısı uzun bir aradan sonra ilk kez 250'nin altına indi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş