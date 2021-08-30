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İran'da koronavirüs ölümleri 107 bini aştı
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İran'da koronavirüs ölümleri 107 bini aştı

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 669 artarak 107 bin 151'e yükseldi.

9 Dakika Önce
2021-08-30 13:43:01
İran'da koronavirüs ölümleri 107 bini aştı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 bin 780 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 918'i hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 960 bin 744'e yükseldiği ülkede, 669 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 107 bin 151 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 886 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 18 milyon 551 bin 964 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 8 milyon 389 bin 296 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Buna göre toplamda 26 milyon 941 bin 260 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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