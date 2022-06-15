İran'da korkutan deprem
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2022-06-15 10:29:07
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehri olan deprem yerel saatle 10.36'da kaydedildi.
Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Ulusal Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan'da bugün daha önce de 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti. .
YORUMLAR (0)