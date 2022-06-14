İran'da istifa depremi!

İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeliki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye istifasını sundu ancak kabul edilmedi. Abdulmeliki'nin ikinci istifa talebi kabul edildi ve görevden affedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'yle ve İsrail'le girdiği güç mücadelesi sonucu çok sayıda yaptırımla karşı karşıya kalan İran'ın Washington'la yaptığı nükleer müzakereler sürerken, sonuca çok yakın olunmasına rağmen istenen anlaşma henüz sağlanmış değil.

Ambargoların sebep olduğu ekonomik kriz ise halkın hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Ülkede yapılan zamlar protestolara neden olurken siyasette de bir sarsıntı yaşandı.

İran'da Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı olarak görev yapan Hüccetullah Abdulmeliki'nin istifası, bu sarsıntının göstergelerinden biri.

İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehrumi, düzenlediği basın toplantısında, "Bakan Abdulmeliki, ikinci kez istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu ve dün Cumhurbaşkanı, Abdulmeliki'nin istifasını kabul etti" dedi.

İstifa gerekçesine dair bilgi vermeyen Cehrumi, Abdulmeliki'nin bundan böyle Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapacağını aktardı.

YARDIMCININ YARDIMCISI VEKALET EDECEK

Cehrumi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Abdulmeliki yerine Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in yardımcısı Muhammed Hadi Zahidi Vefa'yı vekaleten Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı olarak atadığını dile getirdi.