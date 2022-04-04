İran'da iki Sünni Türkmen din adamı suikastla öldürüldü

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan vilayetinde Sünni Türkmen din adamlarına suikast düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Günbedkavus şehrinde düzenlenen silahlı suikast sonucunda, Türkmen asıllı iki Sünni din adamı öldürüldü.

Öldürülen kişilerin isimleri Gülmuhammed Ahund Pejman ve Abdurrahman Hoca olarak açıklandı.

İran'ın kuzeybatısındaki Günbedkavus şehri, büyük çoğunluğu Sünni olan İran Türkmenlerinin yaşadığı en büyük şehir olarak biliniyor.

İki ismin şehirde bulunan bir medresede teravih namazından hemen önce öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen isimlerden Gülmuhammed Ahund Pejman, kısa bir süre önce şehirdeki büyük bir caminin cuma imamı olarak seçilmişti.

Şii inancında teravih namazının "bidat" (uydurma) olarak görülen ve Şiilerin "Hz. Ömer döneminde ortaya çıktığı" iddiasıyla teravih namazı kılmadığı biliniyor.

Saldırının dini ve siyasi nedenlerle gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Abdurrahman Hoca ve Gülmuhammed Ahund Pecman

İran'da başta Beluçlar ve Türkmenler olmak üzere Sünni nüfusun büyük baskı altında yaşadığı biliniyor. Özellikle bu nüfusun yaşadığı Belucistan ve Gülistan bölgelerinde zaman zaman Sünni din adamlarına yönelik suikastlar düzenleniyor.

Kaynak: Mepa News .