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İran'da hayat pahalılığı protesto edildi

İran'ın etnik Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

2 Gün Önce
2022-05-08 13:51:10
İran'da hayat pahalılığı protesto edildi

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Suzengerd ve İzeh kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaklaşık 2 gündür internet bağlantısının kesildiği veya hızının yavaşlatıldığı Huzistan'da güvenlik tedbirlerinin arttığı belirtiliyor. .

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