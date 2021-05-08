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İran'da cumhurbaşkanlığı seçim maratonu 11 Mayıs'ta başlayacak

İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için resmî adaylık sürecinin 11 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.

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08.05.2021 10:32:22
İran'da cumhurbaşkanlığı seçim maratonu 11 Mayıs'ta başlayacak

İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için resmî adaylık sürecinin 11 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.

Seçimde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık ve propaganda takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerde aday olmak isteyenler 11 Mayıs'tan itibaren 5 gün boyunca başvuruda bulunabilecek.

Konseyin seçime katılmasına onay verdiği adaylar da 13 Haziran'a kadar propaganda faaliyetlerini sürdürebilecek.

İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak. Aday adaylarının seçimlere katılmak için ehliyet sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimine şu ana kadar eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, eski Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, eski Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan, eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade aday olacaklarını duyurmuştu.

Asker kökenli Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad gibi isimlerin de muhtemel adaylar arasında ismi geçiyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise 2013 ve 2017'te yapılan seçimlerde üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Anayasayı Koruyucular Konseyi, 5 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartları yeniden düzenleyen karar çıkarmıştı. Meclis kararı olmadan alınan kararın uygulanması halinde bazı önemli isimler seçimlerde aday olma şansını yitirecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan