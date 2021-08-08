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TIMETURK / DÜNYA / İran'da Cumhurbaşkanı Reisi’nin birinci yardımcısı belli oldu

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi’nin birinci yardımcısı belli oldu

İran'da koronavirüse karşı yerli aşı COVIRAN Bereket'i geliştiren bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi.

6 Saat Önce
2021-08-08 15:09:53
İran'da Cumhurbaşkanı Reisi’nin birinci yardımcısı belli oldu

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Muhbir'i Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili'yi de Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadı.

Reisi'nin kabinesini hafta içinde güvenoyu almak üzere Meclis'e sunması bekleniyor.

Son haftalarda su kesintileriyle gündeme gelen ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin Dezful kentinde doğan Muhbir, İran ile Irak savaşı esnasında Devrim Muhafızları Ordusunda sağlık görevlisi olarak çalışmıştı.

Muhbir, Dezful Postanesinde müdürlük, Huzistan Vali Yardımcılığı ve yardım kuruluşlarında yöneticilik yaptıktan sonra 2007'den bu yana İmam Humeyni Yönetim Merkezinin başkanlığı görevini yürütüyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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