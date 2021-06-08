DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Öğretim üyelerimizin aşılanmasına da yarın başlıyoruz''
BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu
İran'da cumhurbaşkanı adaylarından 'Türkçe/Azerice' polemiği
Çin’de “nüfus” paniği
İneğin karnından 2 kilo urgan çıktı!
Analiz: Politika iletişiminde bugün; daha yüksek faiz oranları
20 yıldır İsrail’de tutuklu olan Ürdünlü Ebu Cabir serbest bırakıldı
Prof. Dr. Yılmaz: Marmara Denizi'nden toplanan müsilaja talibiz
‘Cezayir'deki İslami akım, diğer ülkelerden farklı’
Borsa günü yatay tamamladı
ABD'li senatörler devreye girmiş, olmamış...
İnternette erişim sorunu mu yaşanıyor?
Trudeau'dan ''minibüslü saldırı'' açıklaması
'Makaron damat Macron’un hikâyesi'
Tarihe geçti! Tek doğumda 10 bebeği oldu

İran'da cumhurbaşkanı adaylarından 'Türkçe/Azerice' polemiği

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adayların tartışmasında bu ülkedeki Türklerle ilgili ifadeler dikkat çekti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 19:55:18
İran'da cumhurbaşkanı adaylarından 'Türkçe/Azerice' polemiği

İran devlet televizyonunda ikinci defa yapılan tartışmada reformist ve muhafazakar adaylar Azerbaycanlılar ve Türklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhafazakar adaylardan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Yaşasın Azerbaycan" sloganıyla Türk seçmenin ilgisini çekmeye çalıştı.

Muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de ilk tartışmadaki konuşmalarına gelen tepkiler nedeniyle özellikle Türklerin yaşadığı eyaletlerden kendisini arayanların ve gönlünü almaya çalışanların olduğunu belirterek, "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler. Gösterdikleri ilgi ve bulundukları lütuf nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reisi'nin bu sözleri üzerine reformist aday eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, şunları söyledi:

"Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Zencan, Horasan-i Rezevi, İsfahan, Şiraz, Huzistan ve diğer yerlerde Türkçe konuşan vatandaşlarımız var. Sayın Reisi, Azeri kelimesini kullanırken daha fazla dikkat etmelidir."

Mehralizade, devlet televizyonunun 5 dakikalık propaganda filmini sansürlediğini belirterek "bu kötü bir ahlaktır" eleştirisinde bulundu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş