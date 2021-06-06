İran'da cumhurbaşkanı adaylarından ilk münazara

İran'da ilk seçim münazarasında 7 Cumhurbaşkanı adayı ekonomik kriz ile ilgili tartıştı.

İran'da adaylıkları kabul edilen 7 Cumhurbaşkanı adayı, 18 Haziran tarihinde yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk münazaralarını dün gerçekleştirdi.

​İran devlet televizyonu binasında gerçekleşen ilk seçim münazarasında, adaylar ülkedeki ekonomik krize ilişkin çözüm yollarını ve programlarını tartıştılar.

İran Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan 21 soru Cumhurbaşkanı adaylarına soruldu. Her adaya soruları cevaplandırmaları için dörder dakika süre verildi. Ülkedeki ekonomik krizin tartışıldığı münazarada adaylar bütçe planlaması, vergiler ve vergi kaçaklığı, enflasyon, yolsuzluklar, yasadışı ticaret ruhsatları, madenler, arazi gaspı, ekonomik ve endüstriyel gelişmeler, petrolsüz ekonomi, kişi başına düşen milli gelir ve hayat standartlarındaki düşüş gibi konuları ele aldı.

MEDYAYA ÖZGÜRLÜK VAADİ

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olarak kabul edilen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ise, ülkedeki ekonomik krize karşı direniş ekonomisini ön plana çıkartarak, ekonomiden anladığını ve ülkedeki iç üretimi arttırarak üretici için gerekli kolaylıkları sağlayacağını söyledi.

Medya ve internete özgürlük vereceğini belirten Reisi, sosyal medya uygulaması Twitter'da 2 milyon takipçisi olduğunu söyleyerek, ülkedeki internet altyapısını geliştireceğini açıkladı.

Muhafazakarların bir diğer önemli adayı ve ABD ile imzalanan nükleer anlaşmanın baş müzakerecisi olan Said Celili ise, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İran ekonomisini dünyaya açacak reformlar vadetti.

İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Seçimler, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıkları kabul edilen 7 isim arasında olacak.

Cumhurbaşkanı adayları arasında sosyal ve kültürel konularda ikinci münazara 8 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.