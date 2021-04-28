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İran'da Cumhurbaşkanı adayı Taczade: Devrim Muhafızlarını kışlaya döndüreceğim

İran'da Cumhurbaşkanı adayı reformist siyasetçi Mustafa Taczade, göreve gelmesi halinde Devrim Muhafızları Ordusunu kışlaya döndüreceğini söyledi.

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28.04.2021 10:08:34
İran'da Cumhurbaşkanı adayı Taczade: Devrim Muhafızlarını kışlaya döndüreceğim

Taczade, sosyal medya üzerinden yayınlanan binlerce katılımcının yer aldığı "Neden aday oldum?" başlıklı toplantıda siyasetteki hedef ve planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede siyasetten kadın haklarına ve dini özgürlüklere kadar birçok alanda reform yapılması gerektiğine inandığını dile getiren Taczade, "Reform için seçimler ve sandıktan başka bir yol yok. Bu yüzden ben seçim sandığına tutundum." dedi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani başta olmak üzere Devrim Muhafızları Ordusunu dış politikalara müdahale etmekle eleştirdiği gizli röportajına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Taczade, şöyle konuştu:

"Zarif'in röportajındaki ifadeleri, ülkenin bazı sorunlarının köklerini gösterdi. Suriye'deki sahanın (askeri güçler) diplomasinin hizmetinde olmaması, Rusya'nın nükleer anlaşmayı baltalama çabaları ve Dışişleri Bakanı'nın Aynu'l Esed saldırısından ve yolcu uçağının vurulması gibi konulardan habersiz olması askerlerin hükümetteki güçlü konumunu gösteriyor."

Taczade, ordunun siyasete müdahalesinin ülkeye zarar verdiğini belirterek, "Ben Devrim Muhafızlarını kendi yerine koymak için geldim. Devrim Muhafızları kışlaya geri dönmeli. Bundan başka bir yol da yok. Devrim Muhafızlarının kendisi bu yaklaşımla ülkeyi yok etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 1998 yılında kısa bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan reformist kanadın önemli siyasetçilerinden Taczade, Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylarla bağlantılı olarak "ulusal güvenlikle ilgili" suçlamalar nedeniyle tutuklanmış ve 2009 ile 2016 arasında 7 yıl hapiste kalmıştı.

Ülkede 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Taczade'nin seçimlere katılmak isteyen adayları rejimin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) onayını alması gerekiyor.

AKK, 21 Şubat 2020'de yapılan milletvekili seçimleri öncesinde adaylık için başvuran 16 bin 33 kişiden 7 bin 148'inin adaylığı onaylamamıştı. Adaylıkları reddedilenlerin çoğu ise reformist ve ılımlı muhafazakar olarak bilinen hükümeti destekleyen iki gruptan oluşuyordu.

Adaylığı reddedilenler arasında İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu, önceki dönemde Meclis Başkan Yardımcılığı yapan Ali Mutahhari'nin yanı sıra reformistlerin önemli isimlerinden Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş da bulunuyordu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan