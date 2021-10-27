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İran'da akaryakıt satışları durdu! İstasyonların önünde araç kuyruğu oluştu

İran genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok yerde akaryakıt satışı yapılamıyor ve araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

35 Dakika Önce
2021-10-27 10:38:12
İran'da akaryakıt satışları durdu! İstasyonların önünde araç kuyruğu oluştu

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, henüz nereden yapıldığı belli olmayan siber saldırı sebebiyle birçok yerde benzin istasyonlarını hizmet veremiyor.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.

Salari, bugün Tahran'daki benzin istasyonlarının yüzde 30'unun hizmet verebileceğini ifade etti.

Bu arada devlet televizyonu konuyla ilgili hazırladığı haberde, "düşmanın siber saldırılarına karşı" ülkedeki siber altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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