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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 08:49:55
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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