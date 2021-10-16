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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Saat Önce
2021-10-16 15:40:46
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.16'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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