İran'da 300 doz koronavirüs aşısı çalındı

İran'ın başkenti Tahran'da koronavirüs aşısı taşıyan bir araca saldırı oldu. Araca saldıran kişilerin 300 doz aşıyı çaldığı açıklandı.

Koronavirüs aşılarını taşıyan bir araç Yaftabad bölgesindeki İran Sağlık Bakanlığı'nın deposundan ayrılmasının ardından saldırıya uğradı.

Araç sürücüsünü darbeden saldırganlar, 300 doz COVID-19 aşısını çaldı.

Aşıların çalındığına dair haberler, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi ve Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kiyanuş Cihanpur tarafından da doğrulandı.

Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor

Emniyet Müdürü Rahimi hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.