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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ''kuraklık'' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede ciddi bir kuraklık sorunuyla karşılaştıklarını belirtti.

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29.04.2021 12:10:01
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ''kuraklık'' uyarısı

İran devlet televizyonuna göre Cumhurbaşkanı Ruhani, Enerji Bakanlığının Hürmüzgan, Mazenderan ve Huzistan eyaletlerinde üstlendiği bazı projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında ülkedeki kuraklık sorununa değinen Ruhani, "Bu yıl kuraklıkla karşı karşıyayız. Su kaynaklarımız neredeyse yüzde 50 azalmış vaziyettedir. Yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde yağış mevsimi de artık sona ermeye başladı." dedi.

Ruhani, barajların doluluk oranına dair ise şunları söyledi:

"Barajlarımızın durumu da geçen yıl olduğu gibi değil ve bugün pek çok barajımız boş durumda. Bu yüzden elektrik sektöründe de dikkatli olmamız gereken hidroelektrik sektörlerinden kaynaklı sorunlar yaşanacak."

İran Cumhurbaşkanı, ülkede su ve elektrik tüketimi konusunda ciddi tasarrufa gidilmesi çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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