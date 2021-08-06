DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / DÜNYA / İran Cumhurbaşkanı Reisi, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

7 Saat Önce
2021-08-06 13:53:25
İran Cumhurbaşkanı Reisi, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Barzani, İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Görüşmede Reisi, Irak ve IKBY ile ilişkilerin arzu edilen seviyede olmadığını belirten Reisi, "Halklarımıza daha fazla refah sağlamak için mevcut potansiyelleri kullanarak açık mekanizmalarla sağlam adımlar atmalıyız." dedi.

Bölgesel güvenlik ve istikrarın buradaki ülkeler tarafından temin edilmesi gerektiğini ifade eden Reisi, "Hegemonya peşinde olan ülkeler kendilerini en iyi görür ve sömürmeye çalışırlar. Bölgedeki istikrarsızlığın sona ermesi için hiçbir zaman etkili adımlar atmamışlardır. Mevcut sorunları ve fitneyi daha da körüklerler. Bölge ülkeleri ve halkları bu güçlerin müdahalesine izin vermemelidir." görüşlerini paylaştı.

Neçirvan Barzani de Irak'ın bir parçası olarak yeni süreçte İran ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve artırılması için birçok potansiyelimiz var." diye konuştu.

Barzani IKBY'nin kontrolündeki bölgelerden İran'ın güvenliğini bozacak hiçbir harekete izin vermeyeceklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş