Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'ın güneyinde Hürmüz kentinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Komşumuz İran büyük bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Pazar günü İran'ın güneyinde 6,5 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı.

Aynı açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Yerel bir yetkili devlet televizyonuna verdiği demeçte de, "Deprem, İran'ın güneyindeki Hormozgan eyaletindeki birkaç şehirde hissedildi" dedi.

Devlet televizyonu, kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeyi iki depremle sarstığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedilen depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

6.5 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları Suudi Arabistan'ın doğusunda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de (BAE) hissedildi.

Abu Dabi, Dubai ve Ras al-Khaimah sakinleri, İran'daki depremin ardından bina ve evlerin sallandığını bildirdi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, depremler Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Umman'ın körfez kıyılarında da hissedildi.

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.

İran, büyük jeolojik fay hatlarıyla kesişiyor ve son yıllarda birkaç yıkıcı deprem yaşadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.