İran-Azerbaycan ilişkilerinde flaş gelişme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. (Azerbaycan Devlet Başkanı) Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı (Sahibe Gafarova) ile de faydalı istişarelerde bulundum." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İran, Dağlık Karabağ'da yaşanan 44 günlük savaşın ardından bölge ülkelerine yönelik bölgesel ve küresel çapta yeni bir politika izlemeye başlamıştı.

İran çatışmaların devam ettiği dönemde bile "Suriye ve diğer bölgelerden sınıra terörist gönderildiğini" iddia ederek Ermenistan'ı desteklemişti.

İran'ın Azerbaycan sınırına yakın bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar da Bakü yönetiminin tepkisini çekmişti.

Ayrıca, "Afganistan ve diğer noktalardan Kafkasya ve Nahçıvan'a terör gruplarının"yerleştirilebileceğine işaret eden İran, bölgede yaşanan gelişmelerin kendi ülkesine sıçraması ihtimalinden kaygı duyduğunu dile getirmişti.

Son dönemlerde İran basınında Azerbaycan'ın açıkça hedef alınmasına yönelik haberlerdeki artış dikkat çekmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.