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İran aşısı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı açıklandı

İran'da koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı duyuruldu.

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25.04.2021 14:13:27
İran aşısı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı açıklandı

Tahran'da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen COVIRAN Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı.

Aşı, Faz-3 için gönüllü olan Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Muhriz, Sistan-Beluçistan Milletveklli Hüseyin Ali Şehriyari ve eski öğretim görevlisi Muhammed Ali Emirzerger'e yapıldı.

Bilim Kurulunun başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başladıklarını ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağını söyledi.

Üretimde hedef: Eylüle kadar 30 milyondan fazla doz

Muhbir, yerli aşıyı mayısta 1 milyon, haziranda 3,5 milyon, temmuzda 12 milyon ve ağustosta 15 milyon doz olmak üzere eylüle kadar 30 milyondan fazla doz üreterek Sağlık Bakanlığına teslim edeceklerini ve genel aşılamaya hız vereceklerini ifade etti.

İran, ilk yerli aşısı COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim Kurulunun başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.

Ülkenin 2'nci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilmiş, ilk aşamada aşı 133 gönüllüye uygulanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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