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İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı

İran, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki sınır kapısını kapattı.

1 Saat Önce
2021-08-06 19:38:38
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenc şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arttı.

Bunun üzerine Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı kapatıldı.

Sistan-Beluçistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi, Afganistan'daki Zerenc şehrinin dün Taliban'ın eline geçtiğini ancak hükümet güçlerine takviye güç ulaşmasının ardından Taliban'ın çekildiğini söyledi.

Mereşi, çatışmaların artması nedeniyle Milak Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve İran'dan Afganistan'a giden 270 kamyonun geri getirildiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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