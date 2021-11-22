DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Interpol İstanbul'da toplanıyor
Societe Generale: TCMB acil faiz artırımına gidebilir
Alışverişin hareketli dönemi kapıda
Finansal okuryazarlığın stratejik adımları
Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten
Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı
Abdullah Avcı: Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama: Dış güçler olmazsa Trabzonspor daha da farkı...
İtalya'da ada boşaltıldı: Gece uyurken zehirlenip ölebilirsiniz
Yunanistan sınırında HDP’li eski başkanla birlikte yakalanan kişi tutuklandı
FIFA, 2021 En İyiler Ödülleri adaylarını duyurdu!
Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti
BES'te fon değiştiren daha çok kazanabilir
BİST, Dolar bazında hangi seviyede?
İzzet Baysal'lı öğrencilere kariyer fırsatı

TIMETURK / DÜNYA / İran: ABD ile çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü

İran: ABD ile çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, 'Basra Körfezi'nde şu ana kadar ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalarda 9 Devrim Muhafızının öldüğünü' söyledi.

2 Saat Önce
2021-11-22 22:11:29
İran: ABD ile çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tengseri, herhangi bir tarih belirtmeksizin Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tengseri, "ABD ile Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri arasında birçok kez doğrudan çatışma oldu. 9 şehit verdiğimiz bu çatışmalardan bazısını basına yansıtmadık. Buna karşılık biz de 9 darbe vurduk." ifadelerini kullandı. İranlı komutan, söz konusu çatışmaların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi vermedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş