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İran: ABD ihtiyacından fazla koronavirüs aşısı stokluyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'yi de ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla suçladı.

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25.04.2021 09:46:25
İran: ABD ihtiyacından fazla koronavirüs aşısı stokluyor

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Küresel Kovid-19 salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığına dikkati çeken Zarif, "ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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