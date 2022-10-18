İran, ABD’den sonra Suudi Arabistan’ı da suçladı

İran’da Mahsa Emini’nin gözaltında ölümü ardından başlayan protestolar sürerken Tahran yönetimi, ABD’nin ardından son olarak Suudi Arabistan’ı suçladı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü ardından başlayan protestolar sürerken, Tahran yönetimi gösterileri “dış ülkelerin komplosu” olarak tanımlamayı sürdürüyor. İran yönetiminin hedefinde iki ülke var: ABD ve Suudi Arabistan!

ABD BAŞKANI TERÖR VE KAOSU KIŞKIRTIYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, önceki gün ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, önceki gün başkent Tahran'da gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Reisi, ABD'nin İran'daki gösterilere destek verdiğini ve bu şekilde İranlıları umutsuzluğa ve kaosa mahkum etmeye çalıştığını söyledi. ABD'yi “büyük şeytan” olarak adlandıran Reisi, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti. Reisi, “Filistin'i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan'ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır” diye konuştu. Reisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalar ile diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.

İRANLI KOMUTANDAN SUUD MEDYASINA TEPKİ

Dün akşam saatlerinde ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suudi Arabistan medyasını İran'daki göstericileri kışkırtmakla suçladı.

Tasnim Haber Ajansında yayınlanan habere göre Selami, ülkenin kuzeyindeki Azerbaycan sınırında bulunan Aras Nehri yakınlarında Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta askerlere hitap etti.İranlı genç kız Mahsa Emini'nin ölümü sonrası ülke geneline yayılan gösterilere işaret eden Selami, Suudi Arabistan medyasını hedef aldı.

Suudi Arabistan yönetimine hitaben Selami, "Açıkça gençlerimizi kışkırtma çabasında olan medyanızı kontrol altına almanız konusunda uyarıyorum" dedi. Selami, medya yoluyla İran'ın iç işlerine müdahale etme amacı olduğunu iddia ettiği Suudi Arabistan'ı "savunma açıkları bulunduğu" yönündeki ifadelerle tehdit etti.

İranlı komutan hedef aldığı medyanın ismini vermezken, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, bahsi geçen medya kuruluşlarının Suudi Arabistan destekli olduğu öne sürülen Londra merkezli "Iran International TV, Suudi Arabistan merkezli Al Arabia ve Al Hadath" televizyon kanalları olduğuna işaret etti. .