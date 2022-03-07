İran’a bağlı milisler Suriye'deki yerini Devrim Muhafızları'na bıraktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Afgan kökenli Fatimiyyun Tugayı’nın 250 unsuru Suriye’den Irak’a geçti.

Milislerin Tedmür'den Bukemal'a gittiği, ardından Irak'a yasa dışı yollarla geçiş yaptığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları da çok sayıda Fatimiyyun unsurunun Suriye'yi terk ettiğini doğruladı.

Diğer yandan Rus askeri delegasyonunun Humus bölgesindeki Tayfur Askeri Havaalanı'nda İran heyeti ve Hizbullah temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştiği kaydedildi. Toplantının içeriği hakkında ise herhangi bir bilgi edinilemedi.

Deyrizor sınırında kamp

İnsan Hakları Gözlemevi, 3 Mart'ta İran yanlısı Afgan Fatimiyyun milislerinin Tedmür'ün (Palmira) doğusunda Deyrizor il sınırları yakınındaki Hamima bölgesine 7 araçlık bir konvoyla takviye güçler gönderdiğini aktardı. Hamima bölgesinde tarihi eserler ve artezyen kuyular bulunuyor. Bölge İran milislerinin kontrolü altında. Gözlemevi kaynakları, İran'a bağlı milis güçlerinin Hamima bölgesinde Tedmür'e kırk kilometre mesafede yeni bir askeri eğitim kampı inşa ettiğini bildirdi. Bölgede çok sayıda iş makinesinin tünel ve siper kazdığı, mühimmat depoları, eğitim alanları ve yatakhaneler inşa edildiği öğrenildi.

Yapılan açıklamalar İran'ın ekonomik durumu kötü olan gençleri ücret karşılığında Suriye'de savaşmaları için milis güçlerine çektiği yönünde. Güvenlik kaynakları, Lübnan Hizbullah'ı ve İran Devrim Muhafızları'nın, eğitim kampının yönetimini müşterek olarak üstleneceğini belirttiler.

Fatimiyyun milisleri ve Devrim Muhafızları

Suriyeli muhalif aktivistler, İran'ın kendisine bağlı Şii milis güçlerinin bir kısmını Tedmür ve Humus bölgesinden Irak içlerine doğru çektiğini aktardı. Fatimiyyun milislerinin, Humus kırsalındaki askeri noktaları ve teçhizatlarını Devrim Muhafızları'na teslim ettiği ve önce Tedmür'e, ardından da Irak'a doğru çekildikleri ifade edildi. Terör örgütü DEAŞ'ın Deyrizor ve Humus kırsalında, Suriye rejimi ve İran milislerine yönelik saldırılarını artırdığı bilgisi paylaşıldı. Örgütün kayıplar verdiği süreçte bu hamlenin gelmesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Humus kırsalından bir kaynak Şark'ul Avsat'a yaptığı açıklamada, son günlerde Fatimiyyun Tugayı'ndan 400 üyenin ve onlarca Iraklı Şii milisin Tedmür'ün Sukne bölgesi ile Humus kırsalından çekilerek yasa dışı yollarla Irak'a geçiş yaptığını aktardı. Kaynak ayrıca 200'ü aşkın Fatimiyyun milisinin son 24 saat içinde, bazılarının yanlarına ailelerini de alarak Humus'un doğusundaki Sukne, Sahna ve Tayba bölgelerinden çekildiğini kaydetti. Hamime'de inşa edilen askeri eğitim kampına geldikleri belirtildi. Askeri araçların ve çok sayıda mühimmat taşıyan kamyonetin de kamp alanına getirildiği öğrenildi.

Fosfat kaynakları

Suriye'nin güneydoğusundaki Tenef'te bulunan tampon bölgeyi ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un da desteğiyle denetim altında tutan Mahavir el-Sevre örgütü yetkilisi, Humus ve Tedmür'den hareket eden İran milis güçlerine bağlı askeri konvoyların son üç gün içinde Irak'a yoğun geçiş yaptığını gözlemlediklerini söyledi. Örgüt yetkilisi, İran milislerinin Irak sınırındaki varlığını artırmasının sebebini ‘Tedmür'ün doğusundan yasa dışı olarak çıkarılan fosfat kaynaklarını taşıyan kamyonlara koruma sağlanması' olarak gösterdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 13 Şubat'ta, İran'a bağlı 25 Afgan savaşçının Tedmür'den ayrılarak aileleriyle birlikte şehrin doğusunda inşa edilmekte olan askeri eğitim alanına gittiğini bildirmişti. Afgan Fatimiyyun Tugayı'nın Suriye'de savaşan 3 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu milis birliği 2014 yılında İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle Ebu Hamid lakaplı Ali Rıza Tevessüli tarafından oluşturuldu. Üyelerinin büyük çoğunluğu Afganistan'daki Şii Hazar kabilesine mensup. Fatimiyyun milisleri Suriye rejimiyle birlikte Halep, Hama ve Dera'daki çatışmalara iştirak etti. Şimdilerde Tedmür ve Humus'un doğusundaki bölgelerde faaliyet gösteriyorlar.

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