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TIMETURK / DÜNYA / İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerin 8. turunda 'iyi ilerlemelerin kaydedildiğini' söyledi.

2 Saat Önce
2021-12-30 18:34:51
İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin 8'inci turuna ilişkin İran medyasına açıklamada bulundu.

Görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunun ele alındığını aktaran Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı yapıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili de iki taraf arasında yazışmalar oldu. 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi."

Batılı ve diğer tarafların yeni yıl tatili için ülkelerine döneceğini ve dönüşte yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini belirten Bakıri, müzakerelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Yılbaşı tatili nedeniyle bugün ara verilecek müzakerelerin 3 Ocak'ta yeniden başlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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