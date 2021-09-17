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TIMETURK / DÜNYA / Irak ve ABD arasında Erbil anlaşması

Irak ve ABD arasında Erbil anlaşması

Irak ile ABD, Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda anlaştı

39 Dakika Önce
2021-09-17 19:03:28
Irak ve ABD arasında Erbil anlaşması

Irak, Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıkladı.

Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe dışı role geçişini görüşmek üzere iki ülke arasındaki ortak askeri komite toplantısı düzenlendi.

Enbar ve Erbil'deki askeri üslerden ABD muharebe birliklerinin azaltılmasının kararlaştırıldığı toplantıda taraflar, ABD kuvvetlerinin ve uluslararası koalisyon güçlerinin varlığının Irak'ın daveti üzerine geldiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca bu yılın sonuna kadar uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe dışı role geçişini sağlamak için kalan adımların müzakerelerini tamamlamak üzere düzenli oturumlar düzenleme konusunda anlaşmaya varıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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