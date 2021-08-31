DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı hızlandırmalıyız
Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı
Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı
Yangın mağdurlarının elektrik fatura borcu ertelendi
Fenerbahçe, Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Nahyan arasında kritik görüşme
ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı
Irak: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz
Kahramanmaraş namaz vakitleri
Aşk 101 dizisinin 2.sezonu yayına girecek mi? Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?
Konya namaz vakitleri 1 aylık
'Çip krizi' ne zaman sona erecek?
Biden: Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti
Tarihin en büyük deniz kazası yanında 'Titanic' çok küçük kalır...

TIMETURK / DÜNYA / Irak: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz

Irak: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, 'Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık' dedi.

2 Saat Önce
2021-08-31 06:01:57
Irak: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söyledi.

İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti." diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun." ifadelerini kullandı.

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş