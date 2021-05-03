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Irak'tan Türkiye'ye nota!

Irak'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

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03.05.2021 21:29:14
Irak'tan Türkiye'ye nota!

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi.

Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, PKK'ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan