Irak'tan İran’a nota
Irak Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi’yi bakanlığa çağırarak, Erbil saldırısından dolayı nota verdi.
2022-03-13 22:06:45
Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, İran Büyükelçisi Mescidi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Erbil saldırısından dolayı kendisine nota yazısı teslim edildi.
Ne olmuştu?
IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.
Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı. AA
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