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Irak’taki yangın faciasının ardından Sağlık Bakanı istifa etti

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangının ardından istifa etti.

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04.05.2021 23:40:15
Irak’taki yangın faciasının ardından Sağlık Bakanı istifa etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan İbni el-Hatip Hastanesi'nde 25 Nisan'da oksijen tankı patlaması sonucu ortaya çıkan, 82 kişinin hayatını kaybettiği 110 kişinin ise yaralandığı yangının ardından, Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi'den istifa kararı geldi.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el-Timimi'nin birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastane yangını üzerine görevinden istifa ettiği ifade edilirken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ise Bakan el-Timimi'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca Başbakan el-Kazımi'nin kabinesi, koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği İbni el-Hatip Hastanesi'nin müdürünün ve diğer kıdemli hastane yetkililerinin görevden alınmasını emretti

Öte yandan el-Timimi, Irak hükümeti tarafından yaşanan olayın ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hükümet tarafından uzaklaştırma cezasının bugün kaldırılmasının ardından el-Timimi'nin ise istifasını sunduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan