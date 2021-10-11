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TIMETURK / DÜNYA / Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı.

3 Gün Önce
2021-10-11 18:00:37
Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği 3 ve Yeni Nesil Hareketi 1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti.

Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor.

KYB, Erbil'deki seçimlerde hile yapıldığını iddia etti

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Erbil'deki seçim sonuçlarını reddederek oylama sürecinde hile yapıldığı iddiasında bulundu.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, partinin Erbil Yüksek Seçim Komitesi konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Komite açıklamasında, Erbil'deki seçim sonuçlarının değiştirildiği öne sürülerek, bu kentteki seçim sürecinin tamamen reddedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna şikayette bulunulduğu ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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